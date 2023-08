Lecce-Como, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

A "Via del Mare, i salentini del neo tecnico Roberto D'Aversa ospitano il Como per i 32.esimi di Coppa Italia. La vincente di questo confronto affronterà la vincente di Bari-Parma, match in programma sabato 12 agosto allo stadio "San Nicola" di Bari.

Domenica 13 agosto, alle ore 21, a "Via del Mare", si disputerà il match Lecce-Como, valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Lecce-Como in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Le due squadre fanno l'esordio nella stagione 2023-2024, il Lecce del neo tecnico Roberto D'Aversa ospita il Como. Nel precampionato i salentini hanno battuto US Postal (15-1), Rovereto (11-1), Padova (4-0) e Cittadella (0-3) e perso contro il Cadice dopo i calci di rigore. Il Como, invece, riparte in panchina da Moreno Longo che guiderà i "lariani" nel campionato di Serie B. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di questo match affronterà nei 16.esimi la vincente di Bari-Parma.

Lecce-Como sarà diretta dal signor Daniele Rutella della sezione di Enna, coaudiuvato da Mastrodonato e Prenna, mentre il quarto uomo sarà Leone. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Paterna e Di Vuolo.

Lecce-Como, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Joan González; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa.

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Iovine, Rocco, Vignali; Bellemo, Abildgaard, Ioannou, Chajia; Cerri, Cutrone. All. Longo.

Dove vedere Lecce-Como, streaming gratis e diretta tv

Il match Lecce-Como, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.