Coppa Italia, dove vedere Salernitana-Ternana: streaming gratis e diretta tv in chiaro ?

La Salernitana di Paulo Sousa ospita la Ternana di Cristiano Lucarelli allo stadio "Arechi" di Salerno e debutta ufficialmente con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La vincente di questo confronto affronterà la vincente di Sampdoria-Südtirol nei sedicesimi di finale del torneo.

Domenica 13 Agosto, alle ore 17:45, allo stadio "Arechi" di Salerno, si disputerà il match Salernitana-Ternana, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Prima di scoprire dove vedere Salernitana-Ternana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Esordio ufficiale nella stagione 2023-2024 per la Salernitana di Paulo Sousa che riceve la Ternana di Cristiano Lucarelli. I granata in precampionato hanno vinto contro Augsburg (2-1) e Picerno (1-0), hanno pareggiato contro il Frosinone (1-1) allo "Stirpe" e hanno subito una pesantissima sconfitta dai turchi dell'Hatayspor (6-1). La Ternana, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria nell'ultima uscita in amichevole contro la formazione di Eccellenza Umbria della Narnese (8-0). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di questo match affronterà nei 16.esimi la vincente di Sampdoria-Südtirol.

Salernitana-Ternana sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione AIA di Olbia, coaudiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa e Mattia Politi, entrambi della sezione AIA di Lecce. il quarto ufficiale sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera; VAR sarà Lorenzo Maggioni della sezione AIA di Lecco e AVAR sarà Matteo Gariglio della sezione AIA di Pinerolo.

Salernitana-Ternana, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli, Casasola; Damian, Proietti, Favasuli; Corrado, Falletti; Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Dove vedere Salernitana-Ternana in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Salernitana e Ternana sarà visibile in diretta e in esclusiva su Mediaset 20 (canale 151 del decoder Sky e 20 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove basterà scaricare l'App su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito tramite pc o notebook. La telecronaca della gara sarà a cura di Giampiero Foglia Manzillo.