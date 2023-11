Dove vedere Genoa-Reggiana Coppa Italia: streaming gratis e diretta Tv, Rai o Mediaset?

In questa pagina la presentazione della sfida di Coppa Italia 2023-24 tra Genoa e Reggiana. Si giocherà il giorno 01 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Marassi di Genova. Le informazione anche sulla diretta tv e streaming gratis: Sky Sport, Rai o Mediaset?

Mercoledì 01 Novembre alle ore 15:00, allo "Stadio Marassi" di Genova, si disputerà il match Genoa Reggiana, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/24. Prima di scoprire dove vedere Genoa-Reggiana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Riparte la Coppa Italia, il cui tabellone mette di fronte il Genoa di Alberto Gilardino e la Reggiana di Alessandro Nesta nei sedicesimi di finale. Buon momento per il grifone, reduce dal successo in campionato contro la Salernitana che ha fatto risalire ulteriormente in classifica i rossoblu.

Nel weekend, invece, i granata hanno battuto nettamente la Feralpisalò, dimostrando un ottimo stato di forma. Sarà confronto in panchina fra i due ex compagni di Nazionale e del Milan. Va ricordato che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai tiri di rigore. La vincente di questo match affronterà negli ottavi la Lazio di mister Sarri.

Genoa-Reggiana sarà diretta da Santoro della Sezione AIA di Messina, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Bitonti; il IV Ufficiale sarà Ghersini. VAR sarà Marini della Sezione AIA di Roma 1 e AVAR sarà Longo. Andiamo a vedere dunque come seguire la sfida di Coppa Italia in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Genoa-Reggiana in tv e streaming

Il match Genoa-Reggiana, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta e in chiaro su "Italia 1". Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.

Highlights ultima gara giocata