Lecce-Parma, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Lecce-Parma, match valevole per i 16.esimi di finale di Coppa Italia e in programma mercoledì 1° novembre alle ore 18 allo "Via del Mare" e che vedrà affrontarsi salentini e ducali

Mercoledì 1° novembre, alle ore 18, allo stadio "Via del Mare", si disputerà il match Lecce-Parma, valido per i 16.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Lecce-Parma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Lecce dopo la sconfitta in campionato contro il Torino (0-1), affronta nei 16.esimi di finale il Parma dopo che nel turno precedente ha superato il Como (1-0). Il Parma, invece, dopo la vittoria contro l'Ascoli (1-3), si appresta ad affrontare l'ostica trasferta di Lecce dopo aver eliminato ai 32.esimi il Bari (0-3). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di questo match affronterà la Fiorentina agli ottavi di finale.

Lecce-Parma sarà diretta dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese, coaudiuvato da Trinchieri e Luciani, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Meraviglia ed Abbattista.

Lecce-Parma, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramandani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D' Aversa.

PARMA (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.

Dove vedere Lecce-Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Lecce-Parma, valido per i 16.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.