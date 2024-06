Coppa Italia Serie C, dove vedere Catania-Rimini: RAI, Sky o NOW? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma le semifinali di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023/24. Il Catania di Cristiano Lucarelli ospita il Rimini di Emanuele Troise. Si affrontano oggi, Mercoledì 28 febbraio, ore 20:30, allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Coppa Italia Serie C, dove vedere Catania-Rimini? Si gioca allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 20:30. La gara è valida per le semifinali di ritorno della competizione in edizione 2023/24.

EVENTO CATANIA-RIMINI



Coppa Italia Serie C 2023/24

Semifinali, Ritorno LUOGO CATANIA



Stadio Angelo Massimino - Cibali DATA Mercoledì 28 febbraio 2024 ORE 20:30 ARBITRI ARBITRO

Simone Galipo'

Sezione AIA di Firenze



ASSISTENTE 1

Giorgio Ravera

Sezione AIA di Lodi



ASSSISTENTE 2

Alessandro Parisi

Sezione AIA di Bari



IV UFFICIALE

Gianluca Grasso

Sezione AIA di Ariano Irpino

Coppa Italia Serie C, dove vedere Catania-Rimini?

Catania-Rimini viene trasmessa su Sky e su RAI Sport. E' disponibile in:

Catania-Rimini, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catania-Rimini, Diretta TV su: RAI Sport [Canale 58 in Diffusione Terrestre], in chiaro.

Catania-Rimini, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catania-Rimini, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Catania-Rimini, Live Streaming su: RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Catania-Rimini: probabili formazioni (con aggiornamenti)

Coppa Italia Serie C

Catania-Rimini

Probabili formazioni



CATANIA



4-3-3 Coppa Italia Serie C

Catania-Rimini

Probabili formazioni



RIMINI



4-3-3 95

Marco Albertoni 91

Simone Colombi 13

Devid Eugene Bouah 98

Tomas Lepri 28

Alessandro Celli 6

Matteo Gorelli 46

Salvatore Monaco 15

Nicolò Gigli 27

Alessio Castellini 28

Jacopo Sala 23

Nana Addo Welbeck-Maseko 23

Linas Mėgelaitis 8

Stefano Sturaro 33

Christian Langella 32

Cosimo Chiricò 19

Francesco Semeraro 7

Andrés Felipe Tello Muñoz 73

Davide Lamesta 30

Emanuele Cicerelli 9

Claudio Morra 10

Samuel Di Carmine 31

Lorenzo Malagrida Coach



Cristiano Lucarelli Coach



Emanuele Troise

Presentazione

Grande appuntamento per la Coppa Italia di Serie C che giunge alle Semifinali di ritorno, con la gara mozzafiato tra il Catania di Cristiano Lucarelli e il Rimini di Emanuele Troise. Entrambe sono pronte a contendersi un posto in finale in cui accederà anche una tra il Padova e la Lucchese.

Si riparte dal vantaggio del club romagnolo, maturato nella gara di andata del 24 gennaio scorso al "Romeo Neri" di Rimini, grazie alle rete dell'1-0 di Davide Lamesta.

Il Catania nel Girone C è stato, fin qui, al di sotto delle aspettative. Sono 34 i punti in 28 gare, con sei lunghezze di distanza dalla zona pericolosa della classifica. Dopo l'exploit contro la capolista Juve Stabia, è arrivato un nuovo inciampo nell'ultima trasferta di Taranto (1-0). Sono stati diversi i grattacapi per la società etnea che vede nella Coppa Italia l'unico obiettivo per dare un senso alla propria stagione. Il Rimini, all'8° posto nel Girone B con 38 punti e in piena zona Play Off, è reduce da tre consecutive in campionato (Ancona, Pontedera e Recanatese).

COPPA ITALIA SERIE C, REGOLAMENTO: COSA ACCADE IN CASO DI PARITA'?

Non è più valida la regola dei gol segnati in trasferta che, quindi, non valgono più "doppio". Di conseguenza, ecco cosa prevede il regolamento della competizione:

"Al termine di ogni turno di Semifinale e di Finale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.