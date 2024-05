Atalanta-Juventus, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Rai Sport? Dove vedere finale Coppa Italia

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming la finale di Coppa Italia che vedrà opposte Atalanta e Juventus. L'ultimo atto della manifestazione Nazionale sarà in programma mercoledì 15 maggio alle ore 21 allo stadio "Olimpico di Roma.

Mercoledì 15 maggio alle ore 21 allo stadio "Olimpico" di Roma si disputerà il match Atalanta-Juventus, valevole per la finale di Coppa Italia, con le due squadre che in campionato sono rispettivamente al quinto e terzo posto con 67 e 63 punti (orobici con una gara in meno).

In questa edizione i nerazzurri hanno eliminato il Sassuolo (3-1), Milan (2-1) e la Fiorentina (ko 1-0 all'andata e vittoria 4-1 al ritorno), mentre i bianconeri hanno avuto la meglio su Salernitana (6-1), Frosinone (4-0) e Lazio (successo 2-0 a Torino e sconfitta 2-1 a Roma).

Sono 17 i precedenti in Coppa Italia tra i due club che vedono i piemontesi in vantaggio per 7-4 e sei pareggi; l'ultima sfida risale alla finale del 19 maggio 2021, quando al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, la Juventus si impose per 2-1, grazie alla rete decisiva di Chiesa al 73'.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Kolasinac; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Finale Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

Il match Atalanta-Juventus, valevole per la finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. Nel dopo partita e la premiazione finale, ci sarà lo studio condotto dalla giornalista Monica Bertini, con le interviste a caldo ai protagonisti.

19 maggio 2021, finale Coppa Italia Juventus-Atalanta 2-1: gli highlights