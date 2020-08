DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN RANGERS IN STREAMING E IN TV – Ricominciano le coppe europee, ed oltre alla magnifica Champions League che vede ancora impegnate Juventus, Napoli ed Atalanta, riparte anche l’Europa League, con Inter e Roma che vorrebbero rispettivamente dare un senso alla stagione (altrimenti senza trofei) e conquistare un posto nella prossima Champions League. Ma sono molti i motivi di interesse della seconda competizione europea, tra i quali la presenza di tantissimi talenti cristallini in mezzo a cui spicca Kai Havertz, stella del Leverkusen impegnato nel ritorno contro i Rangers Glasgow. Appuntamento, dunque, alla BayArena per la sfida di ritorno tra scozzesi e tedeschi (terminata 3-1 per le Aspirine ad Ibrox).

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN RANGERS – Il Bayer ha perso il quarto posto, nonostante un buon rendimento a cavallo del lockdown. Dopo la sosta, qualche caduta di troppo è costata ai tedeschi il quinto posto a 63 punti, a due lunghezze dal ‘Gladbach quarto in classifica. Dunque, l’unico modo per accedere alla prossima Champions League è alzare questo trofeo, riportando a Leverkusen un trofeo che manca da troppo tempo: per farlo, il club punta forte sulla vena di Havertz, vero top player della squadra e, forse, dell’intera competizione.

I Rangers, che hanno chiuso al secondo posto dietro al solito Celtic la scorsa stagione, hanno già ripreso il campionato, iniziato il 1 agosto con una vittoria sull’Aberdeen. Decisivo Ryan Kent, che insieme a Morelos e alla vecchia conoscenza italiana (nonché figlio d’arte) Ianis Hagi forma un terzetto molto temibile. Occhio dunque, perché gli scozzesi hanno la capacità di ribaltare le Aspirine, se quest’ultimi non dovessero rivelarsi attenti e in forma.

Europa League, dove vedere Bayer Leverkusen Rangers in diretta tv e streaming

Si gioca dunque alla BayArena il ritorno del match: la partita tra la squadra tedesca e quella scozzese, valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League, sarà visibile giovedì 6 agosto su Sky Sport Uno alle ore 18.55.