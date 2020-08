DOVE VEDERE SHAKHTAR BASILEA STREAMING E TV – Le italiane hanno regalato diverse delusioni, con Juventus, Napoli e Roma già fuori agli ottavi delle rispettive competizioni. Restano, però, l’Atalanta ai quarti di Champions e l’Inter ai quarti di Europa League: quest’ultima, in caso di passaggio del turno contro il Leverkusen di Kai Havertz, incontrerebbe la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea, match tra due squadre con grande esperienza europea. Entrambe hanno fatto fuori una squadra tedesca: gli ucraini hanno cacciato fuori il Wolfsburg, gli svizzeri hanno estromesso l’Eintracht Francoforte. Sono due ossi duri, sarà un match scoppiettante.

DOVE VEDERE SHAKHTAR BASILEA – Lo Shakhtar ha vinto ancora una volta il campionato ucraino, anche se la stagione del club non è stata esattamente perfetta fin qui: fuori agli ottavi in coppa nazionale, fuori dalla Champions ai gironi in un gruppo non esattamente di ferro (a parte il City, c’erano Atalanta e Dinamo Zagabria). Ora, però, l’avventura in Europa League sta andando decisamente meglio: già eliminate due squadre top come Benfica e Wolfsburg, ora c’è di fronte la squadra svizzera, ultimo scoglio prima delle semifinali.

Il Basilea, per il terzo anno di fila, non ha vinto il campionato svizzero, ancora una volta conquistato dallo Young Boys. Questi, però, senza esperienza europea, non hanno mai fatto grandi passi avanti nelle competizioni continentali, mentre il Basilea si conferma sempre ad alti livelli. 4-0 totale ai tedeschi dell’Eintracht (carnefici dell’Inter la scorsa stagione), sconfitto ai sedicesimi l’Apoel Nicosia: parte favorito lo Shakhtar, ma il Basilea non starà a guardare.

Europa League, ecco dove vedere Shakhtar Basilea in streaming e in tv

La sfida valida per i quarti di finale di Europa League si giocherà martedì 11 agosto alle ore 21, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (casa dello Schalke 04). Il match tra Shakhtar Donetsk-Basilea vedrà l’Inter come spettatrice interessata, visto che la vincente potrebbe essere la sfidante dei nerazzurri in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite). Gli abbonati potranno utilizzare anche lo streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now TV: una sfida da non perdere, una sfida che potrebbe regalare tantissime emozioni.