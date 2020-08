LUKAKU RECORD, STAGIONE MOSTRUOSA – Romelu Lukaku non smette di stupire. E pensare che era ad un passo dalla Juventus, che lo avrebbe scambiato con Paulo Dybala: alla fine sappiamo com’è andata, il 10 argentino è rimasto a Torino e ha fatto le fortune dei bianconeri, ma anche Big Rom si è rivelato fondamentale per la sua squadra. Non il Manchester United, ma l’Inter di Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto a Milano e l’ha messo al centro dell’attacco vicino a Lautaro. Mentre l’argentino si è un po’ fermato ad un certo punto, Lukaku ha continuato a spaccare la porta, con 30 gol stagionali (23 in campionato) e già 3 in Europa League, competizione nella quale ha appena eguagliato un record che durava da quindici anni.

Lukaku record, l’Europa è il suo regno: preso Sherarer

Il record in questione è quello del numero di partite consecutive a segno in Europa League/Coppa Uefa, che resisteva dal 2005 e dagli otto match consecutivi a segno per Alan Shearer, bomber inglese del Newcastle. La striscia del bomber belga è iniziata addirittura sei anni fa, ai tempi dell’Everton: gol nella sfida dei gironi contro il Wolfsburg, poi gol all’andata ed al ritorno di sedicesimi e ottavi di finale contro Dinamo Kiev e Young Boys, quindi i gol con la maglia nerazzurra contro Ludogorets (andata e ritorno) e Getafe. Un’altra dimostrazione di forza e potenza per il 9 dell’Inter, che ha toccato 30 gol alla prima stagione in nerazzurro (Icardi non ci era mai riuscito in sei anni sotto la Madonnina) e sta trascinando la sua squadra verso i piani alti dell’Europa League. Con una speranza: quella di non giocarla più l’anno prossimo, giocandosi fino in fondo la Champions League.