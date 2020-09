Vigilia di Europa League, parla Pioli: “Ibrahimovic a disposizione, obiettivo fase a gironi”

Parla così il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli alla vigilia del match contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Tanti i temi trattati dall’ex allenatore di Lazio e Inter che riassumiamo in queste parole rilasciate poco fa sul sito di “SkySport24“: “Il nostro obiettivo è raggiungere la fase a gironi, ma prima dobbiamo pensare a fare bene domani. Il tempo avuto a disposizione per prepararci al meglio sappiamo che non era molto ma abbiamo fatto tutto il possibile per non farci trovare impreparati. L’Europa è la casa del Milan. Per quanto riguarda Ibrahimovic ha recuperato ed è a disposizione per la partita di domani. Tonali? Un bravissimo ragazzo, molto felice del suo arrivo e ci darà una grande mano. Donnarumma cresce sempre di più e anzi l’ho ringraziato per la sua disponibilità e lamprofessionalità che dimostra sempre. Per quello che riguarda Rebic può sicuramente sostituire Ibra lì davanti mentre Leao può giocare sia a sinistra che da seconda punta, ma questo lo vedremo e lo analizzeremo meglio nel corso della stagione, intanto ho già avuto un confronto con la società per definire come giocherà la squadra. Colombo? E’ sicuramente un arma in più che abbiamo a disposizione e avrà il suo spazio nel corso della stagione.