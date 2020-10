Europa League, dove vedere Real Sociedad-Napoli e probabili formazioni

Match valevole per la 2.a giornata del Gruppo F di Europa League, questa sera il Napoli di Gennaro Gattuso va a fare visita alla capolista del girone e de La Liga, ovvero la Real Sociedad: la sfida si disputerà alla “Reale Arena” di San Sebastiàn, nei Paesi Baschi alle ore 21.00.

Dove vedere Real Sociedad-Napoli: l’analisi del match

La Real Sociedad di Imanol Alguacil ha iniziato la stagione in maniera clamorosa: 14 punti e vetta solitaria in campionato, mentre al debutto in Europa League è andata a espugnare il difficilissimo campo del Rijeka nel recupero 0-1, grazie al gol di Jon Bautista.

Tra i giocatori da tenere d’occhio ovviamente David Silva, ma il principale indiziato a cui il Napoli dovrà stare attento è sicuramente Mikel Oyarzabal, attaccante classe 1997 stella della squadra basca.

Per il Napoli questa sfida rappresenta già un crocevia per la propria avventura europea. L’incredibile sconfitta al San Paolo contro l’AZ Alkmaar (0-1) decimato dalle assenze per i casi di positività al Covid-19 ha complicato i piani, la squadra si è ripresa vincendo in rimonta il derby a Benevento grazie a un Insigne in forma smagliante ed ora bisogna fare punti contro la Real Sociedad.

Non ci sono precedenti europei tra le due squadre, che si affrontano per la prima volta nella loro storia.

L’arbitro del match sarà l’inglese Craig Pawson, alla sua sedicesima gara in carriera in Europa League.

Dove vedere Real Sociedad-Napoli: probabili formazioni

Unica novità per i baschi è il ritorno di Januzaj, ma molto probabilmente andrà soltanto in panchina. Restano fuori per infortunio Illaramendi, Sangalli, Sola e Zubeldìa.

Nel Napoli squadra al completo e un po’ di turnover per Gattuso, in attacco dovrebbe giocare Petagna.

R. SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu, Silva, Merino, Oyarzabal; Willian Josè.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Petagna.

Dove vedere Real Sociedad-Napoli: diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Calcio 2 (252), mentre in chiaro sarà visibile su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), la telecronaca della “Reale Arena” sarà affidata ad Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati Sky Real Sociedad-Napoli sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, tramite il proprio pc o dispositivo mobile.

La sfida sarà trasmessa in streaming inoltre anche sul sito internet di TV8.