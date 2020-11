ROMA CLUJ PROBABILI FORMAZIONI, SARA’ TURNOVER PER FONSECA? – Dopo la bella vittoria di domenica contro la Fiorentina, la squadra giallorossa continua la sua stagione europea in Europa League affrontando i romeni del CFR Cluj, club già affrontato diverse volte in passato ma sempre nei gironi di Champions League. Si tratta quasi di una sorta di scontro diretto, visto che le due squadre sono attualmente appaiate al comando del girone: sono ambedue a quattro punti in due partite, dunque vincere le due sfida in cui si ritrovano contro potrebbe risultare davvero fondamentale per la corsa ai sedicesimi ed al primo posto nel girone A.

ROMA CLUJ, DOVE VEDERE IL MATCH – Sarà possibile assistere al match su Sky. Per tutti i dettagli, clicca qui.

ROMA CLUJ, I PRECEDENTI – E’ il quarto incontro tra Roma e Cluj. Per tutti i dettagli sulle sfida precedenti tra le due squadre, clicca qui.

Roma Cluj probabili formazioni, fuori Dzeko, Pellegrini, Smalling e Mkhitaryan

La Roma del tecnico portoghese Paulo Fonseca si appresta ad affrontare il Cluj con diversi cambi rispetto all’ultima uscita. A partire dal portiere, che sarà ancora una volta Pau Lopez e non Mirante (che è il portiere per la Serie A). Spazio a Fazio al posto di Smalling, mentre sono confermati i giovani Kumbulla e Ibanez in difesa. Riposo per Spinazzola, dunque dentro Karsdorp e Bruno Peres (visto che sono ancora fuori Santon e Calafiori), con Cristante e Villar in mezzo al campo: fuori Veretout e Pellegrini. Sulla trequarti, Carles Perez lascia fuori Mkhitaryan, mentre Pedro si tiene il suo posto dietro all’unica punta Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

Il Cluj arriva a Roma conscio di partire sfavorito ma deciso a giocarsi le sue carte. Per la sfida di giovedì, il tecnico Petrescu (passato in Italia anche da calciatore, leggenda del calcio rumeno) si affida ai suoi uomini kigliori ma anche ad un modulo piuttosto prudente. Nel suo 5-3-2, spazio a Arlauskis tra i pali, con Burca, Boli e Cestor in difesa e Peteleu e Camora sui lati. Bordeanu, Djokovic e Paun formano la cerniera di centrocampo, mentre il duo offensivo è formato dai temibili Omrani e Deac.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.