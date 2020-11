DOVE VEDERE ROMA CLUJ IN TV E IN STREAMING – E’ una Roma in fiducia, quella che si appresta ad affrontare il Cfr Cluj, squadra della Romania, nella sfida valida per la terza giornata dei gironi di Europa League. I giallorossi, infatti, stanno ottenendo buonissimi risultati in campionato, ed hanno trovato un’altra vittoria domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Nel girone della Europa League, la Roma ha fin qui ottenuto 4 punti, frutto della vittoria in casa dello Young Boys e del pareggio casalingo con il CSKA Sofia: anche i romeni sono a 4 punti, ma hanno pareggiato con lo Young Boys e battuto il CSKA. Le due sfide, dunque, diventano fondamentali: se la squadra di Fonseca le vince entrambe, sarà quasi matematicamente ai sedicesimi.

DOVE VEDERE ROMA CLUJ, QUANDO SI GIOCA – Il match avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma, casa dei giallorossi, giovedì 5 novembre alle ore 18,55.

DOVE VEDERE ROMA CLUJ, I PRECEDENTI – Ci sono già quattro precedenti tra le due squadre, tutti nei gironi di Champions League e tutti tra il 2008 e il 2010. In totale, lo score delle sfide dice: due vittorie della Roma, una del Cluj e un pareggio. A Roma, all’Olimpico, sono arrivate in particolare una vittoria a testa, entrambe per 2-1: fu 2-1 per il Cluj nel primo incontro in assoluto in Italia nel 2008, finì allo stesso modo ma in favore dei giallorossi due anni dopo. In totale, poi, la Roma ha affrontato 8 volte le squadre della Romania (quattro volte il CFR Cluj, due lo Steaua e due l’Astra): quel 2-1 subito nel 2008 resta l’unica sconfitta, con quattro vittorie e tre pareggi complessivi.

DOVE VEDERE ROMA CLUJ, LE PROBABILI FORMAZIONI – Clicca qui per le formazioni.

La partita Roma-Cluj sarà visibile in esclusiva su Sky per la precisione su Sky Sport Uno (canale 201 del digitale terrestre e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Avrà luogo giovedì 5 novembre 2020, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.55, allo stadio Olimpico di Roma. Gli abbonati SKY potranno usufruire anche del servizio Sky Go, che consente di seguire gli eventi anche in mobilità grazie a dispositivi quali PC, smartphone e tablet. In alternativa, chi preferisce essere libero da vincoli può affidarsi a Now Tv, che prevede anche ticket singoli senza rinnovo automatico.