DOVE VEDERE ROMA YOUNG BOYS IN TV E IN STREAMING – La Roma ha già raggiunto i sedicesimi di finale dell’Europa League, grazie alla doppia vittoria contro il CFR Cluj tra la terza e la quarta giornata del Girone A. E’ una Roma in forma, quella che stiamo vedendo nell’ultimo periodo, al di là della sconfitta maturata domenica sera a Napoli dove, però, gli azzurri giocavano anche nel ricordo di Diego Armando Maradona e avevano qualche motivazione in più. In ogni caso, i giallorossi sono partiti forte, e se non fosse stato tolto il punto ottenuto contro il Verona alla prima giornata si troverebbero in seconda posizione. Nella sfida del 3 dicembre contro gli svizzeri dello Young Boys ci sarà solo da chiudere la questione primo posto: per ottenere ciò, basterà un pareggio.

Dove vedere Roma Young Boys, quando si gioca

Il match tra Roma e Young Boys si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 3 dicembre 2020. La sfida avrà luogo alle ore 21, ovviamente a porte chiuse.

Dove vedere Roma Young Boys, la classifica del Girone A

PUNTI GOL FATTI GOL SUBITI DIFFERENZA RETI ROMA 10 9 1 8 YOUNG BOYS 7 6 3 3 CFR CLUJ 4 3 8 -5 CSKA SOFIA 1 - 6 -6

Dove vedere Roma Young Boys, i precedenti

L’unico precedente tra la Roma e lo Young Boys è quello dell’andata: il match, svoltosi in Svizzera: vantaggio dei padroni di casa con Nsame su calcio di rigore, ribaltone giallorosso firmato da Bruno Peres e Kumbulla.

Dove vedere Roma Young Boys, probabili formazioni

La Roma (3-4-2-1) si schiera così: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Mayoral.

Lo Young Boys (3-4-3) si schiera così: Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

Europa League, ecco dove vedere Roma in streaming e in tv

Roma-Young Boys sarà disponibile in diretta televisiva da Sky, che possiede i diritti di tuta l’Europa League. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport canale 253, ma non sarà visibile in chiaro su Tv8. Ovviamente, essendo un match esclusiva Sky, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, grazie al quale si potrà assistere al match attraverso tablet, smartphone e pc.