Dove vedere Napoli-Granada: streaming e diretta tv Europa League

Giovedì 25 febbraio alle ore 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona, si disputerà il match Napoli-Granada valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella gara d’andata giocata lo scorso giovedì al Nuevo Estadio de Los Cármenes, gli spagnoli si sono imposti per 2-0 grazie alle reti realizzate tra il 19′ e il 21′ da Herrera e Kenedy e dunque i partenopei per qualificarsi agli ottavi (sorteggio venerdì 26 ore 13), dovranno vincere con tre reti di scarto, oppure andare ai supplementari replicando il 2-0 dei loro avversari.

Entrambe le formazioni nell’ultimo turno di campionato sono uscite sconfitte in trasferta: gli azzurri di mister Gennaro Gattuso 4-2 contro l‘Atalanta, mentre gli iberici del tecnico di Martinez Penas 3-2 contro il fanalino di coda Huesca.

Il Napoli ha incrociato nella sua storia europea parecchie volte le squadre spagnole: il bilancio parla di 19 partite, cinque vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Sei delle nove partite europee disputate in casa dai campani (comprese le qualificazioni) contro avversarie iberiche si sono concluse in parità (per il resto due successi e un pareggio). L’ultima a battere il Napoli in trasferta è stata il Real Madrid il 6 marzo 2017 per 3-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League.

L’arbitro della gara sarà Daniel Siebert di Berlino, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Dominik Schaal; quarto uomo Daniel Schlager; mentre al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Christian Dingert coadiuvato da Bibiana Steinhaus.

Dove vedere Napoli-Granada in tv e streaming

Il match Napoli-Granada in programma domani (calcio d’inizio alle ore 18.55), sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 18.50; la telecronaca della gara sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi. Ricordiamo che l’incontro del “Diego Armando Maradona” si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 (telecronista Dario Massara) insieme alle altre gare dei sedicesimi di finale delle ore 18.55.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.