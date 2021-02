Dove vedere Milan Stella Rossa in diretta tv e in streaming gratis: TV8 o Sky?

DOVE VEDERE MILAN STELLA ROSSA, EUROPA LEAGUE SEDICESIMI DI FINALE – Deve ritrovare compattezza questo Milan, viste le difficoltà che ne hanno contraddistinto il cammino di quest’ultimo periodo. Nelle ultime otto di campionato, i rossoneri ne hanno perse ben quattro, contro Juventus, Atalanta, Spezia e Inter, oltre ad essere usciti ai quarti di Coppa Italia per mano proprio dei cugini nerazzurri e ad aver pareggiato la gara di andata contro la Stella Rossa. Proprio contro i serbi la squadra di Pioli ha la possibilità di riscattarsi subito, visto che giovedì a San Siro si disputerà il ritorno del match finito 2-2 al Marakana di Belgrado: un risultato che certo non può essere piaciuto al tecnico rossonero, visto che costringerà i suoi uomini ad essere molto attenti durante la sfida di giovedì.

Milan Stella Rossa tv e streaming, quando si gioca

Il ritorno dei sedicesimi di finale tra Milan e Stella Rossa si disputerà a San Siro, ovviamente a porte chiuse, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21.

Dove vedere Milan Stella Rossa, i precedenti

Visto il 2-2 maturato in Serbia, al Milan basterà non perdere o, al massimo, non pareggiare subendo più di tre gol. I precedenti, in questo senso, sono molto rassicuranti: nei cinque incontri che hanno messo di fronte i due club fino a questo momento, la squadra rossonera ha vinto in tre occasioni e pareggiato due volte, tra cui il 2-2 dell’andata. Insomma, lo Stella Rossa non ha mai battuto il Milan nel corso della sua storia.

Probabili formazioni Milan-Stella Rossa, le scelte di Pioli e Stankovic

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic.

TV8 o Sky? Ecco dove vedere Milan-Stella Rossa in streaming gratis e in diretta tv in chiaro

Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, andrà in onda sia su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport, canale 252 del satellite), per gli abbonati al servizio, sia in chiaro e in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Ovviamente, se si è abbonati a Sky, si potrà guardare Milan Stella Rossa in streaming usufruendo di Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet. Ma si potrà assistere al match anche in streaming gratis su tv8.it: collegandosi al sito da pc o da dispositivi mobili, si potrà vedere gratuitamente la sfida tra rossoneri e serbi.