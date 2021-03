Dove vedere Roma-Shakhtar Donetsk: streaming e diretta tv

Torna l’Europa League e la Roma è impegnata nel turno di andata contro lo Shakhtar Donetsk. La gara prevede fischio d’inizio alle ore 21 dell’11 marzo 2021 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra il match il portoghese Artur Dias. Gli assistenti saranno Rui Tavares e Paulo Soares, il quarto uomo Tiago Martins. Al VAR Joao Pinheiro, assistente VAR Luis Godinho.

La Roma arriva carica, nonostante qualche infortunio di troppo e qualche presente in campo non al massimo della forma. Fino a questa fase i giallorossi hanno dominato gran parte delle gare, senza mostrare mai problemi. L’urna a Nyon non è stata fortunata, ma la Roma saprà dimostrare il suo valore contro gli ucraini. Paulo Fonseca non potrà contare su Veretout, Zaniolo, Fazio e Juan Jesus. Restano in dubbio Dzeko e Calafiori. L’allenatore dovrebbe schierare tra i pali Pau Lopez; la difesa a 4 composta da: Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdrop. Centrocampo con Cristante, Villa e Spinazzola, in avanti tridente con Pellegrini, Mkhytarian e Mayoral.

Lo Shakhtar Donetsk è da sempre una delle migliori squadre del campionato ucraino. La formazione di Luis Castro ha dato forti segnali anche nelle coppe europee, sia Champions che Europa League. A differenza dei giallorossi, per la sfida dell’Olimpico saranno indisponibili soltanto Stepanenko e Malyshev. Castro dovrebbe schierare un 4-3-3 con Trubin in porta; in difesa Dodo, Kryvtsov, Vitao e Matvienko. Centrocampo con Marlos, Maycon e Patrick; fase offensiva con Solomon, Moares e Taison.

I precedenti tra le due formazioni sono 6: 2 vittorie per la Roma e 4 per gli ucraini.

Dove vedere Roma-Shakhtar Donetsk

Il match di Europa League tra Roma-Shakhtar D. verrà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La gara tra Roma e Shakhtar si potrà vedere come sempre anche in streaming grazie al servizio SkyGo, l’applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.