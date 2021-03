Europa League, dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma in tv e in streaming: Sky o TV8?

RITORNO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE: SHAKHTAR DONETSK-ROMA – Nel generale disastro delle italiane nelle coppe europee, c’è una squadra che invece sta facendo faville e sta ottenendo ottimi risultati seppur nella competizione minore: la Roma, in Europa League, comincia davvero a pensare in grande. All’andata, contro gli ucraini dello Shakhtar, è finita 0-3 per i giallorossi: già, proprio lo stesso Shakhtar che aveva contribuito ad eliminare l’Inter dalla Champions League con due 0-0 tra cui quello decisivo nell’ultimo match del girone. A Kharkiv, dove disputa le sue gare interne la squadra arancio-nera, la Roma ci va con grande serenità e tranquillità, conscia di essere già con un piede e mezzo ai quarti di finale dell’ex Coppa UEFA. Ecco dove vedere Roma Shakhtar Donetsk in tv e in streaming: appuntamento a giovedì 18 marzo.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk Roma , ottavi di finale Europa League

Il match tra Roma e Shakhtar si disputerà giovedì 18 marzo 2021 alle ore 18,55. La sfida andrà in scena allo stadio , ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

Precedenti Shakhtar Donetsk Roma, tutte le sfide tra giallorossi e ucraini

Sono 7 i precedenti tra i capitolini e la squadra ucraina: il bilancio è quasi in parità, visto che, compresa la partita di andata, sono 3 le vittorie della Roma, contro le 4 affermazioni della compagine di Donetsk. All’andata fu 0-3 per la Roma: subito Pellegrini, poi El Shaarawy e Mancini.

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Roma, le scelte di Fonseca e Castro

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Sky e TV8, dove vedere Shakhtar Donetsk Roma in tv e in streaming: diretta in chiaro?

Il match Shakhtar Donetsk-Roma sarà visibile su Sky in diretta ed in esclusiva, quindi niente da fare per la diretta in chiaro sul canale TV8. Ovviamente la sfida sarà disponibile anche in streaming, attraverso Sky Go: scaricando l’app o entrando sul sito del servizio, si potrà guardare la partita su dispositivi mobili.