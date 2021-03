Sorteggio Europa League, oggi a Nyon: ecco le possibili avversarie della Roma

Archiviati gli ottavi di finale di Europa League, le otto squadre qualificate verranno accoppiate oggi alle 13, con il sorteggio a Nyon. La formazione di Paulo Fonseca è l’unica italiana rimasta in gara in una delle due competizioni europee più importanti. I giallorossi attendono l’avversario che affronteranno ai quarti. Le prossime gare si disputeranno l’8 e il 15 aprile.

Sorteggio Europa League, le squadre qualificate

La Roma ha battuto un degno avversario in entrambe le sfide degli ottavi: all’andata, disputatasi all’Olimpico ha vinto 3-0, a Kiev per 2-1. Nonostante assenze e difficoltà nel gestire la formazione, i giallorossi hanno trionfato, adesso sono avversari temuti ai sorteggi di oggi. Le altre squadre qualificate sono: Manchester United, Arsenal, Granada, Villarreal, Dinamo Zagabria, Slavia Praga e Ajax. La vera rivelazione è la Dinamo Zagabria; la società calcistica croata ha eliminato il Tottenham di Mourinho. L’altra italiana in corsa per i quarti era il Milan, ma è stato eliminato dallo United al Meazza.

LE SQUADRE QUALIFICATE

Roma (Italia)

Arsenal (Inghilterra)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Granada (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Villarreal (Spagna)

Ajax (Olanda)

Queste le possibili avversarie della Roma, per i quarti sarebbe meglio che dall’urna si evitasse di pescare una squadra come il Manchester United, che sta dimostrando grandi qualità questa stagione, così come l’Ajax e l’Arsenal che in Europa League non concedono nulla. Anche il Villarreal potrebbe essere insidioso per i giallorossi. Il sorteggio si terrà oggi, venerdì 19 marzo, a partire dalle ore 13.

Le date delle prossime gare di Europa League

Quarti di finale

Andata: 8 aprile

Ritorno: 15 aprile

Semifinali

Andata: 29 aprile

Ritorno: 6 maggio

Finale

Mercoledì 26 maggio