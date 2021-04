Probabili formazioni Ajax-Roma: le scelte di Erik ten Hag e Fonseca

Domani sera alle ore 21 all’Amsterdam di Arena (a porte chiuse) si disputerà il match Ajax-Roma, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Nei due turni ad eliminazione diretta la squadra olandese ha eliminato i francesi del Lille (doppia vittoria per 2-0) e gli svizzeri dello Young Boys (successi per 3-0 e 2-0), mentre i giallorossi hanno avuto la meglio sui portoghesi del Braga (vittorie per 2-0 e 3-1) e gli ucraini Shakthar Donetsk (altre due successi per 3-0 e 2-1).

Le due squadre avranno qualche defezione per questa sfida molto importante: i padroni di casa che non potranno contare Onana (squalificato per doping) e Blind (rottura del legamento) e con Mazraoui e l’ex Stekelenburg in dubbio; i capitolini invece non avranno a disposizione Zaniolo (sulla via del recupero), Kumbulla (distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco) ed El Shaarawy (lesione al flessore), mentre in dubbio Smalling e Mkhitaryan.

Probabili formazioni Ajax-Roma: le ultime su lancieri e giallorossi

Qui Ajax: Il tecnico Erik ten Hag metterà in campo il classico modulo 4-3-3 che dovrebbe prevedere Scherpen tra i pali; in difesa coppia centrale Timber e Martinez, sugli esterni Rensch e Tagliafico; a centrocampo Alvarez perno centrale mentre ai suoi lati agiranno Klassen e Gravenberch. In attacco tridente offensivo Antony, Tadic e Neres.

Qui Roma: L’allenatore portoghese Paulo Fonseca partirà con il modulo 3-4-2-1: Pau Lopez in porta; terzetto difensivo Mancini, Cristante e Ibanez; a centrocampo coppia centrale formata da Veretout e Villar, mentre sulle fasce Bruno Perez e Spinazzola; in avanti Pellegrini e Pedro a sostegno dell’unica punta Dzeko.

Formazioni Ajax-Roma: i possibili schieramenti dal 1′

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.