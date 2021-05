Live Arsenal – Villarreal: gunners pronti ad affondare il sottomarino giallo

Clicca qui per aggiornare il live Arsenal – Villarreal

Live Arsenal – Villarreal

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

ARSENAL (4-3-3): Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey, Smith Rowe; Pépé, Aubameyang, Saka. All. Arteta

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckweze, Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcácer, Moreno. All: Emery

PRE-PARTITA

Rispetto alla semifinale tra Roma – Manchester United, questa partita è davvero in bilico. La vittoria per 2 a 1 all’andata non fa dormire sogni tranquilli al Villareal che arriva a Londra sapendo che il confronto è ancora aperto. Gli spagnoli possono contare sul fatto che solo la sconfitta gli toglierebbe la finale, mentre in caso di pareggio con qualsiasi risultato, passerebbero il turno. A guidare il sottomarino giallo c’è Emery, uno specialista della competizione europea.

L’Arsenal di Arteta vuole invece regalarsi una finale probabilmente tutta inglese contro lo United. L’unico modo per far ciò, è vincere.

Statistiche alla mano, il Villareal nelle competizioni europee è imbattuto da ben 13 partite (score di dodici vittorie e 1 pareggio). L’ultima sconfitta avvenuta per mano del Valencia, risale all’aprile 2019.

I padroni di casa fra le mura amiche vedono un bilancio più che positivo con avversarie spagnole. Negli undici scontri diretti a eliminazione diretta, nel proprio stadio i Gunners hanno ottenuto sette vittorie e 3 pareggi. Unica sconfitta nel febbraio 2016 contro il Barcellona (ottavi di Champions League).