Diretta Roma – Manchester United: giallorossi a caccia dell’impresa

Diretta Roma – Manchester United

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. A disp.: Farelli, Fuzato, Santon, Kumbulla, Darboe, Bove, Ciervo, Pedro, Mayoral. All. Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood. A disp.: Henderson, Grant, Shaw, Lindelof, Williams, Tuanzebe, Fred, Diallo, van de Beek, James, Cavani, Mata, Elanga. All. Solskjaer

Arbitro: Brych Assistenti: Borsch-Lupp IV Uomo: Zwayer Var: Fritz AVar: Stegemann

PRE-PARTITA

La Roma cerca un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ribaltare il pesantissimo 6 a 2 dell’andata subito all’Old Trafford sembra difficilissimo e come se non bastasse, le vicende settimanali non possono far altro che complicare la partita. L’annuncio di Mourinho come allenatore per la prossima stagione ha dato entusiasmo alla piazza ma ovviamente la questione potrebbe influire negativamente sulla mente di calciatori e attuale allenatore.

D’altra parte c’è la corazzata inglese, grande favorita alla vittoria finale della competizione. Solskjaer dovrebbe schierare in campo un mix tra titolari e riserve.

Le statistiche non sorridono alla Roma, in Coppa Uefa/Europa League nei 225 precedenti in cui una squadra ha perso l’andata con 4 o più gol di scarto, solo due volte è riuscita a ribaltare il risultato e passare il turno.