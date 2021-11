Legia Varsavia-Napoli: streaming e diretta Sky Sport o TV8? Dove vedere Europa League

Giovedì 4 novembre alle ore 18.45 allo stadio dell’Esercito Polacco si disputerà il match Legia Varsavia-Napoli, valevole per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, che potrebbe essere decisiva in ottica primo o secondo posto dove i padroni di casa sono in testa con sei punti, mentre i partenopei (insieme al Leicester) al secondo con quattro.

C’è solo un precedente in terra polacca che risale all’1 ottobre 2015 quando sempre in Europa League gli azzurri vinsero per 2-0, mentre nel match d’andata giocato lo scorso 21 ottobre il risultato è stato 3-0 per Insigne e compagni.

Legia Varsavia-Napoli, probabili formazioni

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Dove vedere Legia Varsavia-Napoli in tv e streaming

Il match Legia Varsavia-Napoli (calcio d’inizio alle ore 21), sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro in terra turca si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella della piattaforma DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

Per chi non ha l’abbonamento a Sky, il match del potrebbe essere trasmesso in diretta e in chiaro da TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito internet del canale: il palinsesto di giovedì 4 novembre ancora non è stato confermato ma nelle prossime ore vi aggiorneremo.

21 ottobre 2021, Napoli-Legia Varsavia 3-0: i gol