Europa League, dove vedere Lazio Galatasaray: diretta tv e streaming Dazn o Sky?

Dove vedere Lazio Galatasaray: verso il match

Dopo il turno di Champions League di martedì e mercoledì, ecco arrivata l’ora anche dell’Europa League. In questo turno la Lazio di Sarri, già qualificata agli Ottavi di Finale. affronterà il Galatasaray di Terim (primi nel girone ad 11 punti). Soltanto 3 punti dividono i biancocelesti dal primo posto del girone occupato dalla squadra turca: il match d’andata disputato il 16 settembre terminò col risultato di 1 a 0 in favore del Galatasaray. Per ottenere il primato nel girone, dunque, la squadra di Sarri è chiamata a vincere con 2 reti di scarto.

Dove vedere Lazio Galatasaray: l’orario del match

La sfida tra Lazio e Galatasaray andrà in scena giovedì 9 dicembre alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Olimpico di Roma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Lazio Galatasaray

La partita in questione, come tutti i match di Europa League sarà in co-esclusiva tra Dazn e Sky. Entrambe le piattaforme trasmetteranno il match. Su Sky sarà possibile seguire il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 ed in streaming tramite l’app di Sky Go (disponibile per i dispositivi mobili e computer). Inoltre il match sarà visibile sull’app di Dazn (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi).