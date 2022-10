HJK Helsinki-Roma streaming DAZN e diretta tv Sky o Tv8? Dove vedere Europa League

Il match Helsinki-Roma, valido per la quinta giornata del Gruppo C della Uefa Europa League 2022/23, si gioca giovedì 27 ottobre alle ore 21 alla Bolt Arena di Helsinki. La Roma non può più sbagliare, avendo solo 4 punti di cui 3 conquistati proprio contro i finlandesi all’andata: ecco dove vedere HJK Helsinki-Roma tv e streaming.

Le probabili formazioni di Helsinki-Roma Europa League

HJK Helsinki (IN AGGIORNAMENTO)

Roma (IN AGGIORNAMENTO)

Europa League: HJK Helsinki-Roma, streaming gratis Mediaset Play e diretta tv in chiaro Tv8?

HJK Helsinki-Roma sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Tv8 ed anche in streaming su Mediaset Play.

Sarà però possibile assistere al match su Sky Sport. In alternativa, c’è la possibilità di guardare HJK Helsinki-Roma con Sky Go.

Come ogni sfida di Europa League, però, si potrà vedere la gara austriaca anche su Dazn, sia attraverso l’app per pc e smartphone, sia in tv grazie all’apposita applicazione per smart tv.