Giovedì 11 maggio, alle ore 21, all’ “Allianz Stadium” di Torino, si disputerà il match Juventus-Siviglia, valido per l’andata della semifinale di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Siviglia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. La Juventus arriva a questa semifinale di Europa League dopo aver eliminato il Nantes ai 16.esimi di finale, il Friburgo agli ottavi di finale e lo Sporting Lisbona ai quarti. Il Siviglia, invece, ha superato il PSV ai 16.esimi, il Fenerbahce agli ottavi e il Manchester United ai quarti di finale.

Juventus-Siviglia, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri. All. Mendilibar.

Dove vedere Juventus-Siviglia in tv e streaming gratis

Il match Juventus-Siviglia, valido per l’andata della semifinale di Europa League, sarà visibile su RAI 1, ma sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Questo match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming gratuito attraverso il servizio Rai Play oppure usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.