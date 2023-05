Roma-Bayer Leverkusen, streaming gratis DAZN e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere Europa League

Giovedì 11 aprile alle ore 21 all’Olimpico di Roma si disputerà il match Roma-Bayer Leverkusen, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League. La squadra di Jose Mourinho vuole provare a vincere la seconda coppa europea in due anni: dopo aver vinto la Conference l’anno scorso, quest’anno occhi puntati sull’Europa League. Sulla strada verso Budapest c’è il Bayer Leverkusen, che in campionato non perde da due mesi: in finale, poi, ci potrebbe essere un derby italiano con la Juve oppure il Siviglia.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): in aggiornamento.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): in aggiornamento.

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in tv e streaming

Il match Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile su TV8 in chiaro, dunque la gara sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di TV8. In ogni caso, comunque, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su DAZN.