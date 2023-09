Sheriff-Roma, streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Sheriff-Roma, match valevole per la 1.a giornata del Gruppo G di Europa League e in programma giovedì 21 settembre alle ore 18.45 allo "Sheriff Sports Complex" di Tiraspol tra i moldavi e i giallorossi

Mancini

Giovedì 21 settembre, alle ore 18.45, allo "Sheriff Sports Complex" di Tiraspol, si disputerà il match Sheriff-Roma, valido per la 1.a giornata del Gruppo G di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Sheriff-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo il netto 7-0 rifilato all'Empoli in campionato, per i giallorossi di Josè Mourinho è tempo di Europa League con l'esordio nella competizione in Transnistria contro i moldavi dello Sheriff. Fanno parte di questo girone anche Servette e Slavia Praga che si affronteranno in Svizzera sempre alla stessa ora.

Sheriff-Roma, le probabili formazioni

SHERIFF (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. All: Bordin.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'dicka; Kristensen; Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku All: Mourinho.

Dove vedere Sheriff-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sheriff-Roma, valido per la 1.a giornata del Gruppo G di Europa League, non sarà visibile in chiaro su TV8, ma sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Questo match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 253 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l'Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.