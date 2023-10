Roma-Slavia Praga, streaming gratis DAZN e diretta tv in chiaro Sky o TV8? Dove vedere Champions League

Ecco dove vedere in diretta tv e streaming la gara di Europa League tra Roma e Slavia Praga, terza giornata del Girone G: il match è in programma per giovedì 26 ottobre alle ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma. Giallorossi pronti a vincere per chiudere il discorso qualificazione.

Giovedì 26 ottobre alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Roma-Slavia Praga, valevole per la terza giornata dei gironi di Europa League. Già due vittorie per i giallorossi, che hanno adesso la possibilità di chiudere velocemente la pratica qualificazione se non sbaglieranno le prossime due gare contro i cechi.

Roma-Slavia Praga, le probabili formazioni

Roma: in aggiornamento

Slavia Praga: in aggiornamento.

Dove vedere Roma-Slavia Praga in tv e streaming

Il match Roma-Slavia Praga sarà visibile su Sky Calcio e Sky Sport, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio di Sky Go per smartphone, pc e tablet. Inoltre, la sfida tra Roma e Slavia Praga sarà visibile anche su DAZN in streaming, utilizzando l'app disponibile sia per dispositivi mobili che per smart tv.