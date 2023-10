Sturm Graz-Atalanta, streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Sturm Graz-Atalanta, match valevole per la 3.a giornata del Gruppo D di Europa League e in programma giovedì 26 ottobre alle ore 18.45 allo "Stadion Graz-Liebenau" e che vedrà difronte austriaci e bergamaschi

Giovedì 26 ottobre, alle ore 18.45, allo "Stadion Graz-Liebenau", si disputerà il match Sturm Graz-Atalanta, valido per la 3.a giornata del Gruppo D di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Sturm Graz-Atalanta in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Lo Sturm Graz ha 3 punti dopo la sconfitta dell'esordio contro lo Sporting Lisbona (1-2) e la vittoria dello scorso turno contro il Rakow (0-1) in trasferta. L'Atalanta, invece, è a punteggio pieno con 6 punti dopo le vittorie contro Rakow (2-0) e Sporting Lisbona (1-2).

Sturm Graz-Atalanta, le probabili formazioni

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All: Ilzer.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All: Gasperini.

Dove vedere Sturm Graz-Atalanta, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sturm Graz-Atalanta, valido per la 3.a giornata del Gruppo D di Europa League, non sarà visibile in chiaro su TV8, ma sarà possibile vedere il match in diretta anche su Sky. Questo match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 253 (satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l'Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick