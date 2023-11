Tolosa-Liverpool, dove vedere la gara di UEFA Europa League: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Tolosa-Liverpool, gara del Gruppo E valida per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24, si gioca giovedì 9 novembre, ore 18:45, allo "Stadium de Toulouse - Stadium Municipal" di Tolosa. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Tolosa-Liverpool, dove vedere la gara valida per la fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24? Si gioca allo "Stadium de Toulouse - Stadium Municipal" di Tolosa. Calcio d'inizio in programma giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18:45.

EVENTO TOLOSA-LIVERPOOL

UEFA Europa League 2023/24 LUOGO TOLOSA

Stadium de Toulouse - Stadium Municipal DATA Giovedì 9 novembre 2023 ORE 18:45

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora.

Tolosa-Liverpool, dove vedere la gara?

Tolosa-Liverpool viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 254], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Riccardo Mancini.

Tolosa-Liverpool, dove vedere:



Emittenti Tolosa-Liverpool, dove vedere:



Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

Canale 254 Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it Live Streaming: DAZN DAZN



dazn.com

Tolosa-Liverpool, le probabili formazioni

TOLOSA



5-3-2



Probabile formazione LIVERPOOL



4-3-3



Probabile formazione 50

Guillaume Restes 62

Caoimhin Kelleher 17

Gabriel Suazo 21

Kostas Tsimikas 23

Moussa Diarra 4

Virgil Van Dijk 2

Rasmus Nicolaisen 5

Ibrahima Konate 6

Logan Costa 66

Trent Alexander-Arnold 12

Waren Kamanzi 19

Harvey Elliott 11

Cesar Gelabert 3

Wataru Endo 8

Vincent Sierro 38

Ryan Gravenberch 5

Denis Genreau 20

Diogo Jota 9

Thijs Dallinga 9

Darwin Nunez 15

Aron Donnum 11

Mohamed Salah Coach



Carles Martinez Coach



Jurgen Klopp

