Atalanta-Sporting, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Amorim

Atalanta-Sporting, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Gian Piero Gasperini e Ruben Amorim in vista della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 21:00 di giovedì 14 marzo.

Atalanta e Sporting Lisbona si affronteranno nella gara valida per gli ottavi di finale dell'edizione 2023/24 di Europa League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Ruben Amorim è previsto per le 21:00 di giovedì 14 marzo.

I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus: il punto conquistato contro i bianconeri è servito per salire a quota 47 e consolidare la sesta piazza in Serie A. Per arrivare a questo punto del secondo torneo europeo, l'Atalanta ha chiuso al primo posto nel gruppo D con 14 punti conquistati in 6 partite, a fronte di 4 vittorie e 2 pareggi.

Per quanto riguarda i biancoverdi, l'ultima gara disputata ha portato una vittoria esterna per 0-3 contro l'Arouca: essi rimangono quindi al primo posto nel campionato portoghese, a +1 sul Benfica. Lo Sporting Lisbona non perde da 11 partite: l'ultima sconfitta risale infatti al 23 gennaio scorso, quando il Braga vinse per 1-0 in coppa. Quella è però l'unica sconfitta arrivata nelle ultime 20 partite disputate dai portoghesi. I ragazzi di Amorim, per giungere a questo punto della competizione europea, sono arrivati secondi nel girone D, lo stesso dell'Atalanta, e hanno eliminato lo Young Boys nel turno preliminare.

La gara di andata tra queste due squadre è terminata sul punteggio di 1-1, la situazione è dunque ancora in equilibrio ed aperta a qualsiasi scenario. Per quanto riguarda la sfida di ritorno prevista per la serata della giornata odierna, dirigerà la gara lo svizzero Sandro Scharer, coadiuvato dagli assistenti connazionali Zogaj e Erni. Il quarto uomo sarà Fahndrich, mentre in sala VAR agiranno San e Tschudi.

Atalanta-Sporting, probabili formazioni

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomandè, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim.