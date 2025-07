Europa League, dove vedere Sporting Lisbona-Atalanta: Mediaset, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/24. Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Si affrontano oggi, Mercoledì 6 marzo 2024, ore 18:45 (CET), allo "Stadio José Alvalade" di Lisbona. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con gli aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

UEFA Europa League 2023/24, dove vedere Sporting Lisbona-Atalanta? Si gioca allo "Stadio José Alvalade" di Lisbona, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 18:45 (CET). La gara è valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione continentale di calcio maschile per club.

EVENTO SPORTING LISBONA-ATALANTA



UEFA Europa League 2023/24

Ottavi di Finale - Andata LUOGO LISBONA



Stadio José Alvalade DATA Mercoledì 6 marzo 2024 ORE 18:45 (CET) ARBITRI ARBITRO

Daniel Siebert

Germania



ASSISTENTE 1

Jan Seidel

Germania



ASSISTENTE 2

Rafael Foltyn

Germania



IV UFFICIALE

Daniel Schlager

Germania



VAR

Bastian Dankert

Germania



AVAR

Christian Dingert

Germania

Europa League, dove vedere Sporting Lisbona-Atalanta?

Sporting Lisbona-Atalanta viene trasmessa su Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Sporting Lisbona-Atalanta, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Sporting Lisbona-Atalanta, Diretta TV su: DAZN.

Sporting Lisbona-Atalanta, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Sporting Lisbona-Atalanta, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Sporting Lisbona-Atalanta, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Sporting Lisbona e Atalanta. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Sporting Lisbona-Atalanta

Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



SPORTING LISBONA



3-4-3 Sporting Lisbona-Atalanta

Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



ATALANTA



3-4-3 12

Franco Israel 1

Juan Musso 4

Sebastian Coates 23

Sead Kolasinac 26

Ousmane Diomande 4

Isak Hien 72

Eduardo Quaresma 19

Berat Djimsiti 21

Geny Catamo 3

Emil Holm 5

Hidemasa Morita 13

Ederson 80

Koba Koindredi 15

Marten De Roon 2

Matheus Reis 22

Matteo Ruggeri 10

Marcus Edwards 11

Ademola Lookman 17

Francisco Trincao 90

Gianluca Scamacca 20

Paulinho 59

Aleksey Miranchuk Coach



Ruben Amorim Coach



Gian Piero Gasperini 🟨 Probabili formazioni. 🟩 Formazioni ufficiali.

PRESENTAZIONE

E' tempo di primi bilanci. Arriva la UEFA Europa League per l'Atalanta, con la gara di andata degli ottavi di finale della competizione europea. Gli uomini di Gasperini ritrovano proprio lo Sporting Lisbona, avversario già affrontato nelle gare della fase a gironi. Nel Gruppo D vinto dai bergamaschi con 14 punti, i portoghesi furono battuti lo scorso 5 ottobre nella capitale lusitana con un 2-1 (reti di Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri) che indirizzò il cammino dei Nerazzurri verso il primo posto, per poi ritrovarli il 30 novembre a Bergamo, pareggiando per 1-1 (rete orobica di Gianluca Scamacca) alla quinta giornata.

I portoghesi guidati da Ruben Amorim stanno attraversando un periodo di forma ad alti livelli nel proprio campionato; provengono da 10 risultati utili consecutivi e hanno agguantato il primo posto della Primeira Liga, con una gara da giocare rispetto alle concorrenti Benfica (58 punti, uno in meno della capolista) e Porto (al terzo posto con 52 punti). Stato di forma molto positivo per l'uomo simbolo dello Sporting Lisbona, Viktor Gyökeres: i numeri parlano di 32 reti realizzate in 35 gare.

L’Atalanta sta attraversando un periodo di forma piuttosto delicato, come testimonia l'ultima sconfitta casalinga in campionato contro la rivelazione Bologna (2-1 per i Felsinei) che ha allontanato i "Nerazzurri" dalla corsa al quarto posto, prezioso più che mai. Difatti, nelle ultime 3 gare disputate è stato raccolto soltanto un punto: pareggio esterno contro il Milan per 1-1 e sconfitta nettissima contro l'Inter per 4-0 al "Giuseppe Meazza". La "Dea" ha la grande opportunità per resettare la fase negativa di questo ultimo scorcio di stagione e rilanciarsi. L'avversario non è tra i più abbordabili, tutt'altro, ma l'occasione si presenta ghiotta per dimostrare tutto il proprio valore.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora.