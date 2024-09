Slavia Praga-Milan, probabili formazioni: le scelte di Trpisovsky e Pioli

Slavia Praga-Milan, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Jindrich Trpisovsky e Stefano Pioli in vista della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 18:45 di giovedì 14 marzo.

Slavia Praga e Milan si affronteranno nella gara valida per gli ottavi di finale dell'edizione 2023/24 di Europa League: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Jindrich Trpisovsky e quella di Stefano Pioli è previsto per le 18:45 di giovedì 14 marzo.

I biancorossi arrivano a questa sfida dopo la vittoria per 4-0 contro il Teplice nel campionato ceco: questo successo ha permesso ai prossimi avversari del Milan di portarsi a -1 dalla capolista Sparta Praga, uscita sconfitta nel match contro il Viktoria Plzen. Per arrivare a questa fase della seconda competizione europea, i cechi hanno vinto il girone G, lo stesso nel quale la Roma è finita seconda, a fronte di 15 punti totalizzati in 6 partite, frutto di 5 vittorie ed una sola sconfitta.

Per quanto riguarda i rossoneri, l'ultima gara disputata ha portato una vittoria casalinga contro l'Empoli: i lombardi hanno quindi saputo approfittare del mezzo passo falso della Juventus, che ha pareggiato nell'ultimo turno contro l'Atalanta, per prendersi la seconda posizione in classifica. Il Milan, per giungere a questo punto della competizione europea, ha dovuto eliminare il Rennes nel turno preliminare.

La gara di andata tra queste due squadre è terminata 4-2 in favore dei rossoneri, servirà dunque una grande partita da parte dello Slavia Praga per tenere accese le speranze di passaggio del turno. Per quanto riguarda la sfida di ritorno prevista per il tardo pomeriggio della giornata odierna, dirigerà la gara lo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti connazionali Beigi e Soderqvist. Il quarto uomo sarà Ladeback, mentre in sala VAR agiranno Higler e van Boekel.

Slavia Praga-Milan, probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Douder, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.