Slavia Praga-Milan, streaming gratis e diretta TV8, Sky o DAZN? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra ceca e quella rossonera in programma giovedì 14 marzo alle ore 18.45 al "Generali Arena" di Praga e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Questa sera alle ore 18.45 al "Generali Arena" di Praga si disputerà il match Slavia Praga-Milan, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nella sfida d'andata giocata al "Meazza" giovedì scorso, la squadra rossonera si è imposta per 4-2 con reti nel primo tempo di Giroud e Reijnders, nella ripresa Loftus-Cheek e Pulisic (per lo Slavia Doudera e Schranz).

Sarà il primo confronto a Praga tra le due squadre, mentre il Milan conta quindici precedenti con le squadre ceche: il bilancio è di dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Chi avrà la meglio si qualificherà per i quarti di finale in programma i prossimi 11 e 18 aprile (sorteggio, venerdì 16 marzo a Nyon). L'arbitro della sfida sarà lo svedese Glenn Nyberg.

Slavia Praga-Milan, probabilif formazioni

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Dove vedere Slavia Praga-Milan in tv e streaming

L’incontro di Europa League tra Slavia Praga-Milan sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi: Segui l'Europa League su DAZN. Attiva ora.

Il match tra cechi e rossoneri sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 253), con diretta a partire dalle ore 18.40. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

7 marzo 2024, Slavia Praga-Milan 4-2: gli highlights