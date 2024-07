Milan-Roma, streaming gratis e diretta Sky Sport, DAZN o Rai? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra rossoneri e giallorossi, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League che si disputerà giovedì 11 aprile alle ore 21 (ritorno, giovedì 18 allo stadio Olimpico di Roma).

Questa sera alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano si disputerà il match Milan-Roma, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League (il ritorno è in programma giovedì 18 alle ore 21, allo stadio "Olimpico").

Nei due turni precedenti ad eliminazione diretta, la squadra rossonera ha eliminato i francesi del Rennes e i cechi dello Slavia Praga, mentre quella giallorossa ha avuto la meglio sugli olandesi del Feyenoord e gli inglesi del Brighton. Chi avrà la meglio, nella semifinale (2 e 9 maggio) sfiderà la vincente dell'altro quarto di finale che vedrà opposte Bayer Leverkusen-West Ham. L'arbitro della sfida sarà il francese Clement Turpin.

Considerando tutte le competizioni, sono 197 i precedenti ufficiali tra i due club con il Milan in vantaggio per 84-51 e 62 pareggi, che però si incontreranno per la prima volta in campo europeo. In questa stagione la sfida giocata in terra milanese lo scorso 14 gennaio, è stata vinta dal "Diavolo" con il risultato di 3-1: ko che cosò la sconfitta al tecnico della squadra capitolina, Josè Mourinho, sostituito da Daniele De Rossi.

Milan-Roma, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek Leão, Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Il match Milan-Roma valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile in chiaro su Rai 2 (compreso lo streaming gratuito su RaiPlay), con telecronaca a cura di Stefano Bizzotto e il commento tecnico dell'ex calciatore Daniele Adani.

L'incontro del "Meazza" sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.252). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Questo match di Europa League, sarà trasmesso in diretta anche sulla piattaforma DAZN, visibile sulle moderne smart TV oppure tramite una console collegata alla tv di casa.

14 gennaio 2024, 20.a giornata: Milan-Roma 4-1, gli highlights