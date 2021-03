Europei Under 21, Italia-Slovenia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto a Celje per la terza e ultima giornata del Gruppo B dell’Europeo Under-21 che si sta giocando in Slovenia: gli Azzurrini guidati da Paolo Nicolato questa sera alle ore 21 affrontano i padroni di casa sloveni, allenati dal ct Milenko Acimovic.

Slovenia che ha perso nella gara d’esordio contro la Spagna in maniera netta (0-3) per poi pareggiare con la Repubblica Ceca (1-1) dopo aver condotto gran parte del match, ma un beffardo autogol di Prelec ha complicato ulteriormente il cammino sloveno; l’Italia gioca per vincere dopo l’ottimo pareggio con la Spagna (0-0) dopo una partita nervosissima, con gli Azzurrini che hanno finito nuovamente in 9 il match.

Italia che avrà molti assenti a causa delle espulsioni: Tonali, Scamacca, Marchizza e Rovella. Rientra Gabbia, il capitano tornerà titolare al centro della difesa.

L’Italia si qualifica se…

Gli Azzurrini passano se vincono : nel caso di 3 punti, l’Italia si qualifica alla fase finale di maggio.

: nel caso di 3 punti, l’Italia si qualifica alla fase finale di maggio. Gli Azzurrini passano se pareggiano: nel caso di un pari, la Spagna deve battere la Repubblica Ceca; in caso di pari anche nell’altro match vale la classifica avulsa.

Italia-Slovenia: le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone.

SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zalatel, Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.