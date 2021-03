Europei Under 21, dove vedere Repubblica Ceca-Italia in tv e streaming

Comincia oggi l’assalto degli Azzurrini all’Europeo Under-21 di Slovenia e Ungheria: Italia inserita nel gruppo B insieme ai padroni di casa della Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca.

La truppa guidata da Paolo Nicolato inizia il loro cammino contro la sorpresa Repubblica Ceca, che ha vinto il proprio girone di qualificazione, eliminando di fatto la Croazia lasciandola al secondo posto.

Si gioca oggi alle ore 18.00 all’Arena Z’dezele di Celje, in Slovenia, mentre l’altra sfida del raggruppamento tra Slovenia e Spagna si disputerà allla stessa ora ma a Maribor.

Gli Azzurrini non affrontano i pari categoria cechi dall’Europeo del 2017 in Polonia, dove furono sconfitti 3-1 con l’unico gol segnato da Domenico Berardi.

Le probabili formazioni del match

REP.CECA (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, Plechaty, Krejci, Granecky; Janosek, Sadilek; Bucha, Sasinka, Vanicek; Drchal.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Bellanova, Frattesi, Tonali, Maggiore, Frabotta; Cutrone, Scamacca.

Dove vedere Repubblica Ceca-Italia

Il match di Celje, valido come prima giornata del Gruppo B degli Europei Under-21, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 17.50 con il collegamento dall’Arena Z’Dezele.

La partita sarà inoltre visibile in streaming gratis al sito www.raiplay.it o tramite l’app Rai Play, disponibile sia su dispositivi Apple che Android oppure da PC e tablet.