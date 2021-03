Rai 1 o Rai Sport? Dove vedere Spagna-Italia U21, UEFA Euro 2021 Under 21

DOVE VEDERE SPAGNA ITALIA U21, DIRETTA TV IN CHIARO – E’ iniziata malino l’avventura degli azzurrini di Nicolato. L’ 1-1 con la Repubblica Ceca maturato mercoledì ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato: dopo il vantaggio firmato Scamacca, infatti, l’Italia è crollata. Prima l’autogol di Giulio Maggiore, poi le espulsioni ai danni di Tonali e Marchizza. Insomma, il big match con la Spagna campione in carica diventa già decisivo per il prosieguo della manifestazione: l’imperativo è “vincere”. Gli spagnoli hanno battuto 3-0 i padroni di casa della Slovenia, con una prova di forza che certamente non può che spaventare gli azzurrini. Partita fondamentale, dunque: ecco allora dove vedere Spagna Italia U21 in tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Spagna-Italia U21, Europei Under 21

Il match tra Spagna ed Italia Under 21 si disputerà sabato 27 marzo 2021 alle ore 21. La sfida avrà luogo allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, in Slovenia.

Precedenti Spagna-Italia U21, le sfide tra gli azzurrini e gli iberici

Sono ben 15 i precedenti tra le due compagini a livello di Under 21. Il bilancio sorride agli spagnoli, che si sono imposti ben 8 volte: 2 i pareggi, 5 i successi della nostra Nazionale. L’ultimo confronto risale ad Euro 2019, quando a Bologna l’Italia si impose per 3-1 ai gironi grazie alla doppietta di Chiesa e al gol di Pellegrini. L’Italia fu però eliminata, mentre la Spagna vinse il titolo.

Probabili formazioni Spagna-Italia U21, le scelte di De La Fuente e Nicolato

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca.

Rai 1 o Rai Sport? Ecco dove vedere Spagna Italia U21 in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Il match Spagna-Italia Under 21, valido per la seconda giornata dei gironi di Euro2021, sarà visibile in diretta in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Ovviamente, attraverso Rai Play, sarà possibile guardare la partita anche in streaming gratuitamente, scaricando l’app o collegandosi al sito sia da smartphone che da tablet o pc.