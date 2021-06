Sky o Rai 1? Dove vedere Slovacchia-Spagna streaming e diretta tv, Euro 2020

DOVE VEDERE SLOVACCHIA-SPAGNA IN DIRETTA TV E IN STREAMING – Siamo all’ultima giornata dei gironi di questo Europeo, e nel girone E c’è il forte rischio di assistere ad una grande sorpresa. Infatti, la Spagna è ancora ferma a zero vittorie in questo Euro2020, ed ha solo pareggiato le prime due sfide contro Svezia e Polonia. Difficile prevedere come andrà a si chiuderà il discorso qualificazione: gli spagnoli devono certamente puntare a vincere. La classifica del Girone E, infatti, dice così: Svezia 4, Slovacchia 3, Spagna 2, Polonia 1. Occhio, però, visto che le due terze dei gironi B e C hanno chiuso con una differenza reti negativa, alla squadra spagnola potrebbe addirittura bastare un altro segno X per chiudere come una delle migliori terze. Si preannuncia comunque un match molto teso: ecco dove vedere Slovacchia Spagna in tv e in streaming.

Quando si gioca Slovacchia-Spagna, Euro2020, Girone E, terza giornata

Il match Slovacchia–Spagna, valido per la terza giornata del Girone E di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio ‘La Cartuja‘ di Siviglia, mercoledì 23 giugno alle ore 18 italiane.

Probabili formazioni Slovacchia-Spagna, Euro2020 23 giugno 2021

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Dove vedere Slovacchia-Spagna Euro2020 23 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Slovacchia-Belgio, in programma lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21, NON sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1.

La sfida sarà però anche visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport e su Sky Sport Football. Inoltre, dunque, si potrà assistere a Slovacchia-Spagna anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.