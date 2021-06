Sky o Rai? Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca, streaming e diretta tv Euro 2020

Il match Croazia-Repubblica Ceca, valido per il secondo turno del gruppo D di Euro 2020, si gioca venerdì 18 giugno alle ore 18 all’Hampden Park di Glasgow. Lo stadio sarà riempito con il 45 % della capienza. I croati sono reduci dalla sconfitta nella prima sfida contro l’Inghilterra e devono vincere ad ogni costo per qualificarsi agli ottavi di finale. I cechi invece hanno conquistato i tre punti contro la Scozia con Schick in grande spolvero e cercano un risultato positivo che li avvicinerebbe alla fase successiva.



Le probabili formazioni di Croazia-Repubblica Ceca Euro 2020

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.



Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca Europei 2021, streaming gratis Sky Go e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Croazia-Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta tv sul satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida di Glasgow anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida non sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.