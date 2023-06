Qualificazioni Euro2024: l’Inghilterra vola nel gruppo dell’Italia

Impressionante prova di forza dell’Inghilterra che asfalta letteralmente la Macedonia del Nord (nazionale ha buttato gli azzurri fuori dall’ultimo mondiale). I Tre Leoni vincono per 7 a 0 grazie alla tripletta di Saka, la doppietta di Kane e i gol di Rashford e Philips. Gli uomini di Southgate guidano il Gruppo C (quello dell’Italia) a punteggio pieno e sono la squadra che maggiormente sta impressionando in queste qualificazioni Euro2024. Nello stesso raggruppamento, soffre più del previsto ma riesce a vincere l’Ucraina. La nazionale guidata da Rebrov batte 1 a 0 Malta (rete di Tsygankov) e sale momentaneamente al secondo posto, superando proprio l’Italia di Roberto Mancini.

Francia e Turchia prime a punteggio pieno

Nel Gruppo B vince di misura la Francia. Il solito Mbappé dagli undici metri fredda la Grecia e regala il primato solitario ai transalpini. L’Irlanda guadagna il terzo posto passeggiando 3 a 0 sul Gibilterra (sempre più fanalino di coda). Nel Gruppo D mantiene il comando la Turchia che doma il Galles in dieci uomini. Per i turchi i gol portano la firma di Calhanoglu e Guler. Nello stesso raggruppamento sorprende l’Armenia che vince la sua terza partita (2 a 1 sulla Lettonia e supera in classifica la Croazia).

Qualificazioni a Euro 2024: goleada anche della Finlandia

La Finlandia travolge il San Marino per 6 a 0 e mantiene la testa del Gruppo H. I finlandesi sono seguiti da Kazakistan (vittorioso in Nord Irlanda) e Danimarca (fermata 1 a 1 dalla Slovenia). Infine nel Gruppo I non riesce la fuga alla Svizzera che viene fermata in casa dalla Romania, 2 a 2 il risultato finale con gli elvetici avanti 2 a 0 fino al novantesimo minuto. Ad approfittarne è Israele che batte 2 a 1 l’Andorra e sale al terzo posto a una lunghezza dalla Romania e tre dalla Svizzera.