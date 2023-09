Slovacchia-Portogallo, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024: Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Il Portogallo affronterà la trasferta in Slovacchia nella gara valida per il Gruppo J. Al momento, i Lusitani guidano il proprio girone a punteggio pieno, con 4 vittorie su 4, seguiti proprio dai quelli che saranno i prossimi avversari, con 10 punti in 4 gare. Appuntamento per venerdì 8 settembre, ore 20:45, a Bratislava. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Slovacchia-Portogallo: dove vedere la gara di qualificazioni a EURO 2024? Si giocherà al "Tehelné pole - National Football Stadium" di Bratislava, con calcio d'inizio in programma venerdì 8 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO BRATISLAVA - "Tehelné pole - National Football Stadium" DATA venerdì 8 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRO Glenn Nyberg (Svezia)

Slovacchia-Portogallo, dove vedere la gara ? Diretta TV e Live Streaming

Slovacchia-Portogallo sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) - Canale 202, con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

SLOVACCHIA [4-3-3]: Probabile formazione PORTOGALLO [3-4-2-1]: Probabile formazione Martin Dubravka Diogo Costa David Hancko Danilo Pereira Milan Skriniar Pepe Denis Vavro Ruben Dias Peter Pekarik Joao Cancelo Marek Hamsik Bruno Fernandes Stanislav Lobotka Ruben Neves Juraj Kucka Diogo Dalot Robert Mak Rafael Leao Robert Polievka Bernardo Silva Tomas Suslov Cristiano Ronaldo Commissario Tecnico: Francesco Calzona Commissario Tecnico: Roberto Martinez

Presentazione

La battaglia per le qualificazioni nel Gruppo J è molto serrata in vista delle prossime gare, con il Portogallo che guida il proprio girone con 12 punti e a punteggio pieno ma sono seguiti proprio dai diretti rivali della Slovacchia, al secondo posto con 10 punti su 4 gare disputate. Entrambe le nazionali stanno registrando buoni risultati dall'inizio delle qualificazioni ma la strada per raggiungere EURO 2024 è ancora lunga e insidiosa per entrambe.

In questa gara, c'è anche traccia forte della Serie A: oltre a coloro che hanno militato in passato, quali Cristiano Ronaldo, Milan Skriniar, Juraj Kucka e Marek Hamsik, il presente regala la presenza di Stanislav Lobotka del Napoli e di Rafael Leao del Milan.

Slovacchia e Portogallo, quindi, si scontreranno in una partita che potrebbe essere decisiva per il primo posto nel Gruppo J. Tuttavia, gli uomini di Roberto Martínez sono stati finora inarrestabili, vincendo tutte le loro partite. quattro su quattro, siglando 14 gol e senza subirne. Qualora CR7 & Company dovessero strappare la vittoria, metterebbero una seria ipoteca verso il cammino che li proietterà in Germania. Bratislava è un ambiente molto caloroso e sarà proprio il pubblico a dare man forte ai propri calciatori. L'esperienza dei vari singoli in giro per i principali campi d'Europa e del Mondo metterà a dura prova la tenuta dei Lusitani. Per questi ultimi, si prospetta una gara avvincente, pur essendo i favoriti per la vittoria finale.