Ungheria-Serbia streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Seconda pausa per le Nazionali di questa stagione, con nuovi match interessanti e soprattutto fondamentali verso l'approdo agli Europei del 2024 in programma in Germania. Ecco dove vedere la sfida tra Ungheria e Serbia valida per il Girone G: Vlahovic e compagni devono guardarsi alle spalle.

Sabato 14 ottobre alle ore 20:45 si disputerà il match Ungheria-Serbia, valevole per la settima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. In contemporanea con Italia-Malta, ecco il big match del Girone G: l'Ungheria del CT Rossi è la grande sorpresa e guida il gruppo con 10 punti in 4 partite, ma la Serbia è comunque aggrappata ai magiari trovandosi sempre a 10 punti ma con già 5 match disputati.

Ungheria-Serbia, le probabili formazioni

UNGHERIA (IN AGGIORNAMENTO)



SERBIA (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Ungheria-Serbia in tv e streaming: Sky, Mediaset, DAZN, TV8?

Il match Ungheria-Serbia sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l'app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.