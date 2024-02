Nations League 2024/25, dove vedere il sorteggio: OneFootball, UEFA o DAZN? Diretta TV e streaming. Ecco le fasce e il regolamento

Prima di EURO 2024, in programma questa estate in Germania, arriva il sorteggio della UEFA Nations League 2024/25. Anche l'Italia è coinvolta ed è interessata a conoscere i suoi prossimi avversari di questa rassegna continentale. Per gli Azzurri sarà la quarta partecipazione. Ecco la composizione delle fasce e il regolamento.

Prima di EURO 2024, arriva la composizione della UEFA Nations League 2024/25. Dove vedere il sorteggio? La cerimonia per conoscere i dettagli del nuovo format della rassegna continentale si svolge Giovedì 8 febbraio, ore 18:00, alla "Maison de la Mutualité" di Parigi.

EVENTO UEFA NATIONS LEAGUE 2024/25



Sorteggio

Fase a gironi

LUOGO PARIGI



Maison de la Mutualité DATA Giovedì 8 febbraio 2024 ORE 18:00 (CET)

Nations League 2024/25, dove vedere il sorteggio?

Sorteggio Nations League 2024/25 viene trasmesso in esclusiva su UEFA.COM. E' disponibile in:

Sorteggio Nations League 2024/25, Diretta TV: Nessuna copertura dell'evento in Italia

Sorteggio Nations League 2024/25, Live Streaming su: Sito ufficiale UEFA: UEFA.COM

Le fasce

LEGA A

1° Fascia: Croazia, Italia, Paesi Bassi, Spagna

2° Fascia : Belgio, Danimarca, Portogallo, Ungheria

3° Fascia : Francia, Germania, Polonia, Svizzera

4° Fascia: Bosnia ed Erzegovina, Israele, Scozia, Serbia

LEGA B

1° Fascia : Austria, Galles, Inghilterra, Repubblica Ceca

2° Fascia : Finlandia, Islanda, Norvegia, Ucraina

3° Fascia : Albania, Irlanda (EIRE), Montenegro, Slovenia

4° Fascia: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

LEGA C

1° Fascia : Armenia, Lussemburgo, Romania, Svezia

2° Fascia : Azerbaigian, Bulgaria, Isole Faroe, Kosovo

3° Fascia : Cipro, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Slovacchia

4° Fascia: Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania/Gibilterra*

LEGA D

1° Fascia : Lituania/Gibilterra*, Moldavia

2° Fascia: Andorra, Liechtenstein, Malta, San Marino

* Play Out 2022/23 da disputare a marzo 2024, da definire

Le date

Prima giornata: 5-7 settembre 2024

Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025 (sorteggio novembre 2024)

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025

Il regolamento

Sono 54 le Nazionali coinvolte e vengono divise in 4 Leghe. In particolare, l’Italia è inserita in 1° Fascia della Lega A, insieme alle altre tre finaliste della Nations League 2022/23: Croazia, Paesi Bassi e Spagna. Gli Azzurri del CT Luciano Spalletti dovranno disputare una gara contro una Nazionale della 2° Fascia, una della 3° Fascia e, infine, una della 4° Fascia.

La presenza in Lega A scaturisce dal ranking dopo il raggiungimento delle Finals del 2023, chiuse al terzo posto (come avvenne nel 2021). Proprio nell'ultima edizione, avvenne il successo nella Finale per il 3° posto contro i Paesi Bassi (3-2), dopo la sconfitta nella semifinale contro la Spagna (2-1, reti di Yeremi Pino, Immobile su rigore e Joselu). Nelle Leghe A, B e C sono previsti, per ciascuna, 4 gironi da 4 nazionali; nella Lega D, invece, vengono sorteggiati 2 gironi da 3 nazionali. In ogni girone, ciascuna nazionale incontra tutte le altre con gare da disputare sia in casa che in trasferta.

Soltanto le prime e le seconde classificate di ogni girone superano la fase a gironi; le 8 nazionali qualificate alla fase a eliminazione diretta affrontano i quarti di finale, prima di accedere alle Finals.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A e della Lega C, insieme alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C.

Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, oltre che le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputano gli spareggi con gare di andata e ritorno.

Le quarte classificate della Lega A e della Lega B retrocedono direttamente nella Lega B e nella Lega C; le due quarte classificate della Lega C che ottengono meno punti retrocedono direttamente in Lega D.