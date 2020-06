Dove vedere Barcellona Atletico Madrid: diretta tv e streaming

Questa sera alle ore 22 allo stadio Camp Nou si disputerà il big match tra Barcellona Atletico Madrid, valevole per la 33.a giornata della Liga spagnola. A sei giornate dalla fine per i blaugrana di Quique Setien è vietato perdere punti visto che nello scorso weekend sono stati superati in classifica dal Real Madrid che ora conduce per 71 a 69. I colchoneros di Diego Simeone invece sono sempre più saldamente terzi con 58 punti con un rassicurante +6 sulla quinta, ovvero il Getafe (52 punti). Ricordiamo che le due squadre sono ancora impegnate in Champions League con il Barcellona che dovrà giocare il ritorno degli ottavi di finale in casa contro il Napoli (1-1 al San Paolo), mentre l’Atletico Madrid si è già qualificata ai quarti, eliminando i campioni d’Europa del Liverpool.

Liga spagnola, dove vedere Barcellona Atletico Madrid: streaming e diretta tv

Il match Barcellona Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 22 con telecronaca di Massimo Callegari, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Barcellona Atletico Madrid, presentazione del match

Nell’ultimo turno disputato il padroni di casa hanno pareggiato a sorpresa 2-2 sul campo del Celta Vigo nonostante due volte in vantaggio, risultato che ha lasciato strascichi polemici sopratutto da parte dei senatori con lo staff tecnico, in particolare nei confronti del vice di Setien che sembrerebbe snobbato da gran parte della rosa, nonostante le smentite di rito.

Gli ospiti hanno sconfitto al Wanda Metropolitano l’Alaves per 2-1 e sono in ottima forma grazie alle quattro vittorie consecutive che di fatto hanno staccato le concorrenti per un posto alla prossima Champions League.

I precedenti in Liga al Camp Nou sono complessivamente 82, che vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio per 50 vittorie contro le 13 degli ospiti e 19 pareggi. Nello scorso campionato questa partita si disputò il 6 aprile con vittoria blaugrana per 2-0 con reti nel finale di Suarez e Messi. Invece in questa stagione oltre alla gara d’andata giocata a Madrid il primo dicembre e vinta dal Barcellona con gol del solito Messi all’86’, le due squadre si sono incontrate anche a Gedda (Arabia Saudita) nella semifinale di Supercoppa spagnola con successo questa volta dei madrileni per 3-2.

Queste invece le probabili formazioni con cui le squadre dovrebbero scendere in campo:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Herrera, Saul; Llorente, Diego Costa.