Athletic Bilbao-Real Madrid, LaLiga Santander: probabili formazioni

Domenica 5 luglio alle 14:00 Athletic Bilbao-Real Madrid a porte chiuse. I padroni di casa lotteranno per raggiungere l’Europa League, per gli ospiti è la prima delle 5 partite per il titolo.

Il tecnico Gaizka Garitano proporrà il 4-2-3-1 che ha dato ordine e vittorie alla squadra basca dopo la riapertura del campionato. I dubbi che assillano l’allenatore di Bilbao riguardano i centrali difensivi Yeray e Núñez che si giocano una maglia da titolare, e il trio dei trequartisti, con Sancet in ballottaggio con Córdoba e Muniain. In dubbio Beñat per un leggero fastidio all’anca.

Gli avversari rispondono con il 4-3-1-2 , con il fantasista croato Modrić a supporto di un adattato Hazard e del bomber stagionale Benzema. Zinédine Zidane non porterà in trasferta Reinier Jesus e Varane. Il difensore francese ha rimediato un trauma cervicale durante uno scontro di gioco contro il Getafe 3 giorni fa e ha saltato gli allenamenti fino ad oggi. In forte dubbio la presenza di Nacho e di conseguenza Éder Militão è certo della titolarità affianco a Sergio Ramos.

ATH. BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón – Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche – Dani García, Unai López – Williams, Muniain, Córdoba – Raúl Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois – Carvajal, Sergio Ramos, Militão, Mendy – Casemiro, Valverde, Kroos – Modric – Hazard, Benzema