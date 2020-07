Athletic Bilbao-Real Madrid streaming gratis e diretta tv 5 luglio

Domenica 5 luglio alle 14:00 è in programma Athletic Bilbao-Real Madrid, valevole per la 34esima giornata del massimo campionato spagnolo. Il terreno di gioco sarà lo stadio San Mamés di Bilbao a porte chiuse, nel pieno rispetto delle norme preventive contro il COVID-19. A dicembre le due squadre avevano pareggiato 0-0, mentre la scorsa stagione le merengues avevano vinto 3-0 (tripletta di Benzema) e pareggiato 1-1 in terra basca.

I Rojiblancos sono ottavi in classifica (48 punti) a -6 dall’Europa League, attualmente occupata da Getafe e Villarreal. I baschi dopo la riapertura del campionato hanno raccolto 11 punti in 6 partite, merito di alcuni recuperi nella rosa titolare e di un sistema di gioco (il 4-2-3-1) che permette ai padroni di casa di mantenere la porta spesso inviolata e di favorire gli inserimenti veloci di Iñaki Williams e la vena realizzativa di Raúl García, che con 13 gol stagionali è definito “il nuovo Aduriz” dai media spagnoli.

Dall’altra parte i madrileñi sono primi in classifica (74 punti) a +4 dai rivali del Barcellona. La squadra di Zidane ha collezionato dalla riapertura 6 vittorie su 6 partite, e come ha riportato il tecnico “le prossime 5 partite saranno 5 finali”. Il merito del successo riportato finora è sicuramente da dividere tra l’impatto che ha avuto Karim Benzema sui gol stagionali (22 tra Spagna e Champions League) e le difficoltà del Barcellona, alle prese con malumori interni (tra società, rosa e il tecnico Quique Setién).

Dove vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in streaming e diretta tv

