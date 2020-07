Dove vedere Barcellona Osasuna streaming e diretta tv, match Liga giovedì 16 giugno

Mancano solamente due giornate alla fine e il Real Madrid ha praticamente già le mani sulla Liga. Il Barcellona di Messi invece le mani se le sta mangiando e i prossimi match che i blaugrana disputeranno potrebbero davvero essere ininfluenti, qualora le merengues continuino con questa marcia trionfale. Da quando il campionato spagnolo è ripreso, i catalani hanno perso il vantaggio che avevano nei confronti del Real, scivolando a -4 dalla Casa Blanca.

Esonerare Valverde è stato un errore? I calciatori ne sono convinti dato che il nuovo tecnico Setien non è stato in grado d’imporsi. Messi e il suo Barcellona non rimangono comunque con le mani in mano e l’imperativo per il prossimo match contro l’Osasuna è uno soltanto: vincere ma anche sperare che il Madrid non batta il Villarreal al Bernabeu. In caso di vittoria per gli uomini di Zidane, i tre punti per i blaugrana non basterebbero per evitare che il titolo prenda la direzione blanca. L’Osasuna non è un avversario insormontabile, ma tra le fila del Barcellona peserà l’assenza di Griezmann. Il quale sarà sostituito da Ansu Fati. Match dunque al cardiopalma al Camp Nou. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 16 luglio.

Barcellona-Osasuna streaming e diretta tv, dove vedere Liga giovedì 16 luglio

