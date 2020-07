Liga, dove vedere Barcellona Espanyol: streaming e diretta tv

Dove vedere Barcellona Espanyol, presentazione del match. Alle ore 22 di mercoledì 8 luglio al ‘Camp Nou’ di Barcellona (a porte chiuse) i blaugrana di Quique Setien ospitano l’Espanyol di mister Abelardo, il match è valido per la 35.a giornata di Liga. Ecco il cammino delle formazioni di Barcellona ed Espanyol in questa Liga: i blaugrana sono in 2.a posizione con 73 punti (22 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria per 1-4 all’ Estadio de la Ceramica contro il Villareal ma inseguono il Real Madrid a -4; gli ospiti, invece, occupano l’ultima posizione in classifica con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 nello scontro salvezza contro il Leganes ed hanno più di un piede nella Liga2, considerando la salvezza distante 11 punti e serve praticamente un miracolo agli uomini di Abelardo per restare in Liga.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Barcellona Espanyol, streaming e diretta tv



Dove vedere Barcellona Espanyol, info diretta tv e streaming. Questo match della 33.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese

Dove vedere Barcellona Espanyol, i precedenti. Gli ultimi dieci confronti diretti giocati al ‘Camp Nou’ di Barcellona sono stati tutti vinti dalla formazione blaugrana. Ma il match d’andata, giocato al ‘Cornellà-El Prat’ si concluse con il punteggio di 2-2.